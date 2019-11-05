Кримський "суд" залишив у СІЗО чотирьох фігурантів "сімферопольської справи"
|09:30 22.11.2019
|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на продовження запобіжного заходу чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".
Про це повідомляє Укрінформ.
Таким чином, Сервет Газієв, Асан Янік, Шабан Умеров і Иззет Абдуллаєв залишаться в СІЗО до 15 лютого.
"Сьогодні пройшли засідання з розгляду апеляційних скарг адвокатів на продовження запобіжного заходу до 15 лютого, винесене Київським судом (підконтрольним Росії Київським райсудом Сімферополя - ред.). Засідання проходило в закритому режимі, хоча в Київському районному суді проходило у відкритому режимі, на оприлюднення рішення суду пустили родичів Шабана Умерова. Закінчилося засідання як зазвичай: апеляційну скаргу відхилили, мотивуючи це тим, що обставини не змінилися, нібито вони можуть сховатися від слідства і вплинути на свідків", – повідомив адвокат Едем Семедляев.
Як повідомлялося, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активісти.
Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезли в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, одного - Раїма Айвазова – тримають у СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.
Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів "Кримської солідарності" після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезіра звільнити заарештованих активістів "Кримської солідарності", громадянських журналістів у Криму викликають "подив".
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