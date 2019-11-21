Зеркаль: Україна наполягає в Гаазі, що "морська справа" проти РФ є терміновою

21:20 21.11.2019   Крым

Україна на слуханнях Арбітражного трибуналу в Гаазі наполягає, що справа проти РФ є терміновою, оскільки не зважаючи на те, що у вересні Москва звільнила моряків, кримінальні справи проти них тривають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook заступниця глави МЗС, агент України у цій справі Лана Зеркаль.

"Тобто, вона (Росія, - ред.) і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 року їх було захоплено – РФ звільнила наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання і документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права", - написала Зеркаль.

Вона наголосила, що трибунал має покласти край цим триваючим порушенням, а тому Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції ООН з морського права.

Зеркаль розповіла, що сьогодні відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами. Зважаючи на суттєву різницю у підходах сторін до найбільш чутливих питань, досягти згоди не вдалося.

"Отже, вже завтра Арбітраж ухвалить правила процедури своєї діяльності з урахуванням сьогоднішніх слухань та власного розуміння. Покладаємося на мудрість та прогресивність членів Арбітражу", - зазначила вона.

За її словами, РФ намагається вибороти стільки ж часу для розгляду цієї справи, як і у справі стосовно порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, хоча предметом розгляду є одне питання - порушення РФ фундаментального принципу міжнародного морського права - абсолютного імунітету військових суден та членів їхніх екіпажів.

"Крім того, Росія прагне зробити слухання максимально закритими", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"  та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.



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