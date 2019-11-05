У Брюсселі з певним занепокоєнням слідкували за ухваленням у німецькому Бундестазі змін до закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, та мають намір ретельно їх вивчити.

Про це в коментарі Укрінформу заявила депутат Європарламенту Віола фон Крамон.

"Ми маємо це перевірити. І можливо, так мені, принаймні, сказали в Брюсселі, буде потрібно внести зміни. Останнє слово в цій справі має звичайно ж ЄС", - сказала німецька політик.

Вона висловила сподівання, що цього разу європейське законодавство буде повністю застосовано в розумінні правил ЄС та прозорого Енергетичного союзу.

Депутат зазначила, що в ЄС після того, як стало відомо про внесення комітетом з економіки Бундестагу певних змін до Доктрини, виникло сильне занепокоєння тим, що федеральний уряд "занадто сильно враховує інтереси "Газпрому" і, можливо, підриває газову Директиву ЄС завдяки можливості робити виключення". Але, додає вона, Берлін запевнив Брюссель, що внесені пропозиції не передбачають, по суті, жодних змін до Директиви, що парламент і уряд ФРН своїми рішеннями діють узгоджено з цим документом.

У разі застосування національним регулятором "виключень", Брюссель буде про це поінформований. Сказати, як далі будуть розвиватися події – чи то буде накладено "вето", чи з німецькою стороною будуть проведені перемовини, та наскільки ЄС зможе застосувати тиск по відношенню до Берліна, депутат сказати не може. Вона припускає спроби використати "владні відносини". Але, підкреслює фон Крамон, не повинно бути такого, щоби робилися виключення для фірми "Газпром". Отже, цілком логічними є скарги польських або балтійських представників на те, чому для німецької сторони мають бути зроблені виключення, чому ЄС має поступатися на користь німецько-російських угод.

Також політик висловила жаль у зв’язку з тим, що її батьківщина "по дуже багатьох темах" вимагає для себе виключень. "Дуже шкода. На жаль, це не єдиний випадок", - сказала вона та назвала проєкт Nord Stream 2 "одною з найбільших стратегічних помилок канцлера Ангели Меркель".

Фон Крамон сподівається, що в даному випадку, "коли йдеться про дуже великі гроші, йдеться про дуже важливі стратегічні рішення, йдеться про ще більшу залежність, ЄС буде вирішувати дійсно незалежно.

Для України ж, зауважила політик, надзвичайно важливим є зараз те, аби надходження від транзиту газу були гарантовані, щоб це було закріплено у формі угоди, довгостроково. Водночас євродепутат визнала, що "всі знають, наскільки Росія відчуває себе зобов’язаною виконувати угоди - не дуже глибоко та не дуже довго". Вона побоюється, що коли Росія не буде готова платити, ніхто не наважиться розпочати наступ на Росію так, щоби, наприклад, вдатися до нових санкцій.

Тим часом у Берліні речник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив: "для федерального уряду зрозуміло і завжди було зрозумілим, що Україна повинна залишатися транзитною країною і після введення в експлуатацію Nord Stream 2". При цьому він підкреслив, що питання продовження транзиту мають вирішити між собою Росія та Україна, а Європейський Союз лише виступає як сторона, яка підтримує цей процес. За його словами, "політичний вимір" проєкту полягає саме в майбутньому транзиті газу через Україну.

Як повідомлялося, керівництво ФРН та канцлер неодноразово заявляли, що Nord Stream 2 є виключно підприємницьким проєктом. Утім, більше року тому Меркель визнала, що він має "політичний вимір".

Бундестаг 13 листопада підтримав урядовий законопроєкт про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиви ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Голосування у Бундесрат заплановане на 29 листопада. Потім документ має підписати президент.