Минобороны разместило конкурс на определение подрядчика, который почти за 100 млн рублей демонтирует военное оборудование на территории «объекта №456».

Он находится на живописном мысе Херсонес — прямо на берегу моря. Участок площадью 40 гектаров освободят от старой техники. Сейчас там, согласно сведениям издания ForPost, находятся остатки радиолокационной станции «Днепр», неподалеку выстроились коттеджи, пишут Примечания.

По большей части военный городок №456 — это пустые земли. Зачем именно сейчас демонтировать оборудование, доподлинно неизвестно.

Однако можно предположить, что здесь вскоре начнется масштабное строительство недвижимости для военных.

Такой вывод позволяет сделать другой конкурс Минобороны, который не так давно появился на госзакупках. Речь идет о тендере на строительство нового военного городка на улице Военных строителей — эта улица как раз и находится на мысе Херсонес, аналогично она значится в адресе «объекта №456».

О грядущей стройке «Примечания» писали 18 ноября. Как такового определения подрядчика в конкурсе не было — это закупка у единственного поставщика. Контракт на 542 712 463 рублей заключили с ООО «Исток-Проходка», зарегистрированному в Московской области, город Пушкино.

Согласно документации, планируется построить комплексное здание на 311 человек с узлом связи общей площадью здания около 4800 кв.м. Также будет построена двухэтажная казарма на 200 человек, КПП, плац с трибуной, комплекс блочно-модульных очистных сооружений.

Все это оградят забором типа «Махаон» длинной в два километра (2200 погонных метра). Окончание строительства запланировано на 10 ноября 2020 года.

Фирма ООО «Исток-Проходка» в данный момент является фигурантом судебного процесса о банкротстве по иску ЗАО «Инсистемс», введено наблюдение. В материалах судебного дела сообщается, что претензии к должнику предъявляют уже 10 кредиторов. Претензии исчисляются сотнями миллионов рублей.