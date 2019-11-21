ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео

20:45 21.11.2019   Турция

В конце 2020 года на вооружение ВМС Турции поступит универсальный корабль-амфибия Anadolu.

Об єтом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет издание Анадолу.

Глава управления ознакомился с ходом строительства корабля-амфибии на верфи в районе Тузла близ Стамбула.

«Проект реализуется без задержек, в частности, сделано все возможное для того, чтобы судно поступило на вооружение ВМС Турции на год ранее намеченного срока. Надеюсь, корабль поступит на вооружение ВМС Турции к концу 2020 года», - сказал Демир.

По его словам, в ходе ознакомления с ходом строительства корабля-амфибии были обсуждены вопросы размещения его комплектующих и отечественная продукция.

Глава ведомства выразил надежду на то, что в будущем Турция займет лидирующие позиции в производстве кораблей подобного класса.

Универсальный корабль-амфибия Anadolu предназначен для переброски воинских подразделений численностью не менее батальона в указанные районы с использованием собственных логистических ресурсов.

Длина корабля-амфибии составляет 231 метр, ширина – 32 метра, грузоподъемность около 27 тысяч тонн. На корабле могут разместиться два обычных десантных катера, два десантных катера на воздушной подушке и два катера для переброски десанта, самолет, вертолет и БПЛА.

Фото: Анадолу



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