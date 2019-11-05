Военнослужащие нового подразделения морской военной полиции Черноморского флота страні-агрессора впервые провели в Крыму специальные учения по защите побережья от нападения условной диверсионной группы.

Об этом сообщили в четверг, 21 ноября, в пресс-службе флота, передает ТАСС.

"По замыслу учений в одной из севастопольских бухт в ходе проведения погрузки военной техники на десантный корабль "диверсанты" предприняли попытку подхода с морского направления, используя быстроходные плавательные средства, с целью нанесения урона личному составу и технике десанта, а также вывода корабля из строя", - сообщили в пресс-службе.

Морская военная полиция блокировала условных диверсантов в море, не дав им высадиться на берег, и захватила нападавших. В учениях использовались новейшие быстроходные лодки Бл-680 и стрелковое оружие, поступившее на вооружение нового подразделения.

В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, военные грузовики "КамАЗ", бронеавтомобили "Рысь", макет большого десантного корабля, быстроходные лодки БЛ-680 и более 100 военнослужащих из состава подразделений военной полиции.

Подразделения морской военной полиции сформированы на Черноморском флоте оккупантов в начале 2019 года.