Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
|20:30 21.11.2019
|Крым
Военнослужащие нового подразделения морской военной полиции Черноморского флота страні-агрессора впервые провели в Крыму специальные учения по защите побережья от нападения условной диверсионной группы.
Об этом сообщили в четверг, 21 ноября, в пресс-службе флота, передает ТАСС.
"По замыслу учений в одной из севастопольских бухт в ходе проведения погрузки военной техники на десантный корабль "диверсанты" предприняли попытку подхода с морского направления, используя быстроходные плавательные средства, с целью нанесения урона личному составу и технике десанта, а также вывода корабля из строя", - сообщили в пресс-службе.
Морская военная полиция блокировала условных диверсантов в море, не дав им высадиться на берег, и захватила нападавших. В учениях использовались новейшие быстроходные лодки Бл-680 и стрелковое оружие, поступившее на вооружение нового подразделения.
В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, военные грузовики "КамАЗ", бронеавтомобили "Рысь", макет большого десантного корабля, быстроходные лодки БЛ-680 и более 100 военнослужащих из состава подразделений военной полиции.
Подразделения морской военной полиции сформированы на Черноморском флоте оккупантов в начале 2019 года.
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