АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів

20:15 21.11.2019   Украина

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) створило новий відокремлений підрозділ — Головне представництво АМПУ, яке об'єднало всі непрофільні активи держпідприємства. 

Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського морського порту, пишуть Порти України.

«У головному представництві концентруються всі непрофільні активи філій АМПУ в портах, у тому числі — пасажирський комплекс Одеського порту», — зазначила прес-служба.

Директором Головного представництва АМПУ призначений Дмитро Подорян.

У жовтні 2019 року АМПУ в рамках оптимізації адміністративних витрат заявила про намір продовжити передачу непрофільних активів місцевим громадам або на приватизацію.

У липні 2017 року АМПУ спільно з Фондом державного майна анонсувала плани почати продаж і передачу в управління непрофільних об'єктів, що перебуваютья на балансі держпідприємства.



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