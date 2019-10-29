ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) створило новий відокремлений підрозділ — Головне представництво АМПУ, яке об'єднало всі непрофільні активи держпідприємства.

Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського морського порту, пишуть Порти України.

«У головному представництві концентруються всі непрофільні активи філій АМПУ в портах, у тому числі — пасажирський комплекс Одеського порту», — зазначила прес-служба.

Директором Головного представництва АМПУ призначений Дмитро Подорян.

У жовтні 2019 року АМПУ в рамках оптимізації адміністративних витрат заявила про намір продовжити передачу непрофільних активів місцевим громадам або на приватизацію.

У липні 2017 року АМПУ спільно з Фондом державного майна анонсувала плани почати продаж і передачу в управління непрофільних об'єктів, що перебуваютья на балансі держпідприємства.