АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
|20:15 21.11.2019
|Украина
ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) створило новий відокремлений підрозділ — Головне представництво АМПУ, яке об'єднало всі непрофільні активи держпідприємства.
Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського морського порту, пишуть Порти України.
«У головному представництві концентруються всі непрофільні активи філій АМПУ в портах, у тому числі — пасажирський комплекс Одеського порту», — зазначила прес-служба.
Директором Головного представництва АМПУ призначений Дмитро Подорян.
У жовтні 2019 року АМПУ в рамках оптимізації адміністративних витрат заявила про намір продовжити передачу непрофільних активів місцевим громадам або на приватизацію.
У липні 2017 року АМПУ спільно з Фондом державного майна анонсувала плани почати продаж і передачу в управління непрофільних об'єктів, що перебуваютья на балансі держпідприємства.
Ще на цю тему:
В Мариуполе единственный в Украине ледокол готов к борьбе со льдами
Мінінфаструктури оприлюднило законопроект про корпоратизацію АМПУ
Одесский порт перегрузил первую партию ливийской нефти
Держстивідор «Чорноморськ» отримав нового керівника
Украинские порты идут на рекорд по перевалке грузов
АМПУ уволило руководителей администрации Николаевского порта — СМИ
Морская администрация открыла центр обслуживания моряков в Мариуполе
Кабмин утвердил границы Мариупольского порта
Білорусь шукає заміщення російської нафти, розглядаючи поставки через порти України
Морская администрация откроет центр обслуживания моряков в Мариуполе