П'ятьом колишнім політв'язням, які після обміну з Росією повернулися в Україну, Фонд українського бізнесмена Віктора Пінчука придбав квартири в Києві.

Йдеться про кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та жителів окупованої Луганщини Артура Панова і Олексія Сизоновича. Через російську окупацію вони не мають можливості повернутися додому.

Про це повідомляє прес-служба Фонду, пише Центр журналістських розслідувань.

«Фонд Віктора Пінчука придбав готові для проживання квартири з ремонтом, в будинках не старше 2004 року, куди мешканці якнайшвидше могли б заселитися разом зі своїми сім’ями. Власники житла вибирали квартири з декількох запропонованих варіантів в районах Києва, які були вказані ними як пріоритетні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Фонді, придбання квартир є черговим кроком бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука в реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського, на підтримку якої 2 жовтня поточного року Фондом було придбано квартири в Одесі 24 колишнім військовополоненим українським морякам.

7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Офіс президента України опублікував список українців, які повернулися на батьківщину.

За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, держава обіцяє придбати квартири в Києві для політв’язнів, які після обміну з Росією повернулися в Україну: мешканців окупованих Криму та Луганщини. Через російську окупацію вони не мають змоги повернутись до рідних домівок.