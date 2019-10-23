Сенцову, Кольченку та ще трьом колишнім політв’язням придбали квартири в Києві

19:15 21.11.2019   Крым

П'ятьом колишнім політв'язням, які після обміну з Росією повернулися в Україну, Фонд українського бізнесмена Віктора Пінчука придбав квартири в Києві. 

Йдеться про кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та жителів окупованої Луганщини Артура Панова і Олексія Сизоновича. Через російську окупацію вони не мають можливості повернутися додому.

Про це повідомляє прес-служба Фонду, пише Центр журналістських розслідувань.

«Фонд Віктора Пінчука придбав готові для проживання квартири з ремонтом, в будинках не старше 2004 року, куди мешканці якнайшвидше могли б заселитися разом зі своїми сім’ями. Власники житла вибирали квартири з декількох запропонованих варіантів в районах Києва, які були вказані ними як пріоритетні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Фонді, придбання  квартир є черговим кроком бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука в реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського, на підтримку якої 2 жовтня поточного року Фондом було придбано квартири в Одесі 24 колишнім військовополоненим українським морякам.

7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Офіс президента України опублікував список українців, які повернулися на батьківщину.

За інформацією омбудсмена Людмили Денісової, держава обіцяє придбати квартири в Києві для політв’язнів, які після обміну з Росією повернулися в Україну: мешканців окупованих Криму та Луганщини. Через російську окупацію вони не мають змоги повернутись до рідних домівок.



Ще на цю тему:

19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
17:30 21.11.2019
Стан здоров'я політв'язня Дудки погіршився після етапування
21:10 15.11.2019
Стан засудженого у Криму Захтея сильно погіршився - Денісова
11:15 15.11.2019
Олегу Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського / Відео
11:01 14.11.2019
Сенцов зустрівся в Лондоні з українською діаспорою та Amnesty International
12:01 25.10.2019
Кольченко здійснив першу закордонну поїздку після звільнення з РФ
18:45 24.10.2019
Україна обміняла медійних політв'язнів, але в полоні РФ залишаються сотні українців – Сенцов
09:01 23.10.2019
Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії - за відвагу і незламність
13:00 22.10.2019
Сенцов створює громадську організацію
17:01 21.10.2019
Денісова та Сенцов обговорили дорожню карту щодо українських полонених у РФ
20:01 17.10.2019
Сенцов заявив, що після вироку Путіну в Гаазі обов'язково напише йому лист
09:15 16.10.2019
Адвокат: Для політв’язня Дудки 14 років колонії - смертний вирок
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд