РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
|20:00 21.11.2019
|Россия
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про чергове порушення Росією принципів Ради Європи через прийнятий закон про "іноземних агентів".
Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.
"Прийнявши новий закон, що дозволяє визнавати людей "іноземними агентами", Росія знову проігнорувала основоположні принципи Ради Європи. Простір для російського громадянського суспільства ще більше скорочується. Міжнародне співтовариство не повинно мовчати", - написав Лінкявічюс.
Державна дума РФ 21 листопада прийняла закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" фізичних осіб.
У законопроєкті сказано, що будь-яка людина може бути визнана ЗМІ - "іноземним агентом", якщо виконані дві умови: вона поширює інформаційні матеріали і отримує гроші з іноземних джерел.
Ніяких інших додаткових критеріїв та пояснень, як будуть шукати таких ЗМІ-людей, немає. У Держдумі підтвердили, що такими ЗМІ можуть бути визнані як іноземці, так і росіяни.
Після оголошення "іноземним агентом" людина повинна буде створити юридичну особу для взаємодії з Мін'юстом. За відмову загрожує блокування.
У документі також вирішили окремо прописати, що навіть якщо якась людина просто перепостила повідомлення, яке спочатку розповсюдило ЗМІ-"іноагент", його самого все одно можуть визнати "іноземним агентом" (якщо він отримує гроші з-за кордону).
Цей же статус загрожує тим, хто допомагав створювати повідомлення ЗМІ-"іноагентов" (і отримує гроші з-за кордону). У законопроєкті також явно згаданий реєстр таких ЗМІ-"іноагентів", який існує в Росії вже два роки: тепер додавати в нього нових "агентів" Мін'юст повинен буде за погодженням з МЗС РФ.
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