Газопровід “Північний потік-2” запрацює в середині 2020 року. Про це повідомив журналістам віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.

Про це пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.

“В середині наступного року”, — сказав він, відповідаючи на питання, коли запрацює газопровід “Північний потік-2”.

Козак не уточнив, в якому місяці це може статися.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше повідомляв журналістам, що поставки газу трубопроводом “Північний потік-2” можуть початися в найближчі місяці, можливо, навіть до кінця 2019 року.

На сьогоднішній день “Північний потік-2” побудований більш ніж на 80%. Проектний термін завершення робіт — кінець 2019 року.

Як повідомлялося раніше, Датське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу “Північний потік-2”, що проходить по континентальному шельфу Данії в південному сході від острова Борнхольм в Балтійському морі.

Згодом стало відомо, що польський газовий оператор PGNiG заявив, що не виключає судових процесів проти Німеччини у разі, якщо та спробує вивести газопровід “Північний потік-2” з-під обмежень, які на нього накладає європейська газова директива.