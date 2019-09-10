У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
|19:45 21.11.2019
|Россия
Газопровід “Північний потік-2” запрацює в середині 2020 року. Про це повідомив журналістам віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.
Про це пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“В середині наступного року”, — сказав він, відповідаючи на питання, коли запрацює газопровід “Північний потік-2”.
Козак не уточнив, в якому місяці це може статися.
Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше повідомляв журналістам, що поставки газу трубопроводом “Північний потік-2” можуть початися в найближчі місяці, можливо, навіть до кінця 2019 року.
На сьогоднішній день “Північний потік-2” побудований більш ніж на 80%. Проектний термін завершення робіт — кінець 2019 року.
Як повідомлялося раніше, Датське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу “Північний потік-2”, що проходить по континентальному шельфу Данії в південному сході від острова Борнхольм в Балтійському морі.
Згодом стало відомо, що польський газовий оператор PGNiG заявив, що не виключає судових процесів проти Німеччини у разі, якщо та спробує вивести газопровід “Північний потік-2” з-під обмежень, які на нього накладає європейська газова директива.
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