Український політв'язень Олег Приходько, якого в анексованому Криму звинувачують нібито в "підготовці теракту", зустрічає 61-й день народження в слідчому ізоляторі Сімферополя.

Про це пише ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

"У нього сьогодні, 21 листопада, день народження. До нього пішов адвокат. Нам побачення ще досі не давали. Перший запит нам відхилили, а на другій – ще чекаємо рішення. Пояснили відхилення тим, щоб нібито він не тиснув (через родичів – ред.) на свідків", – розповіла донька українця Наталія.

Раніше Олег Приходько звернувся до президента України, і заявив, що на главу держави дивляться всі політв'язні Криму. У своєму листі до Володимира Зеленського політв'язень написав, що страждання в'язнів Кремля не повинні бути марними.

Нагадаємо, підконтрольний російським окупантам "Верховний суд Криму" відмовив у задоволенні апеляції на арешт українського активіста, політв'язня Олега Приходька. Активіст залишиться в СІЗО до 10 грудня, там він 21 листопада зустріне і свій 61-й день народження.

У лютому ФСБ провела обшуки в будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Тоді російські силовики вилучили в активіста українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку та домашні CD-диски. Після обшуку Приходько відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

9 жовтня російські силовики затримали і вивезли Приходька разом із дружиною. Протягом доби місцезнаходження активіста залишалося невідомим.

Згодом адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Приходьку закидають ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і ст. 205 (терористичний акт) Кримінального кодексу РФ. Наступного дня Приходька заарештували на два місяці.

Прокуратура АР Крим (Київ) відкрила провадження через незаконне позбавлення волі проукраїнського активіста.

Фото: Крим.Реалії.