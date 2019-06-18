Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами

19:00 21.11.2019   Греция

Влада Греції закликає Туреччину повністю виконувати угоду між Брюсселем і Анкарою про стримування міграції та припинити використовувати біженців і мігрантів для тиску на Європейський Союз та Грецію для отримання додаткових поступок.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на Ekathimerini.

Представник міністерства Греції, Александрос Генніматас, заявив про те, що Греція є демократичною країною, заснованої на верховенстві права і не приймає уроків ні від кого, включаючи Анкару.

У такий спосіб Генніматас відповів на заяву турецького МЗС, в якому є критика прем'єр-міністра Греції Киріакоса Мицотакиса.

"У порівнянні з міграційним кризою 2015 року, коли 850 тисяч нелегальних мігрантів досягли Європи, нинішній рівень перетинів кордону скоротився на 94% – завдяки заходам, вжитим Туреччиною", - сказав представник турецького міністерства Хамі Аксой.

Раніше, 12 листопада, виступаючи перед журналістами перед візитом у Сполучені Штати, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив європейські країни, що Анкара може випустити з в'язниць перебувають бойовиків "Ісламського держави" і вислати їх в Європу.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжить екстрадицію іноземних бойовиків "Ісламського держави" в їх рідні країни, навіть якщо ці країни відмовляться прийняти їх назад.

10 жовтня, на зустрічі із членами правлячої партії Туреччини, Ердоган у відповідь на критику військової операції в Сирії з боку Європейського Союзу загрожує відправити в Європу 3,6 мільйона біженців.

23 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення антикурдської військової операції на півночі Сирії.

Заява пролунала через кілька годин після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана, які обидва лідера охарактеризували як "тріумфальні".



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