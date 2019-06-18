Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
|19:00 21.11.2019
|Греция
Влада Греції закликає Туреччину повністю виконувати угоду між Брюсселем і Анкарою про стримування міграції та припинити використовувати біженців і мігрантів для тиску на Європейський Союз та Грецію для отримання додаткових поступок.
Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на Ekathimerini.
Представник міністерства Греції, Александрос Генніматас, заявив про те, що Греція є демократичною країною, заснованої на верховенстві права і не приймає уроків ні від кого, включаючи Анкару.
У такий спосіб Генніматас відповів на заяву турецького МЗС, в якому є критика прем'єр-міністра Греції Киріакоса Мицотакиса.
"У порівнянні з міграційним кризою 2015 року, коли 850 тисяч нелегальних мігрантів досягли Європи, нинішній рівень перетинів кордону скоротився на 94% – завдяки заходам, вжитим Туреччиною", - сказав представник турецького міністерства Хамі Аксой.
Раніше, 12 листопада, виступаючи перед журналістами перед візитом у Сполучені Штати, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив європейські країни, що Анкара може випустити з в'язниць перебувають бойовиків "Ісламського держави" і вислати їх в Європу.
Ердоган заявив, що Туреччина продовжить екстрадицію іноземних бойовиків "Ісламського держави" в їх рідні країни, навіть якщо ці країни відмовляться прийняти їх назад.
10 жовтня, на зустрічі із членами правлячої партії Туреччини, Ердоган у відповідь на критику військової операції в Сирії з боку Європейського Союзу загрожує відправити в Європу 3,6 мільйона біженців.
23 жовтня Міністерство оборони Туреччини заявило про завершення антикурдської військової операції на півночі Сирії.
Заява пролунала через кілька годин після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана, які обидва лідера охарактеризували як "тріумфальні".
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