Винзаводы оккупированного Крыма продолжают уходить с молотка

18:45 21.11.2019   Крым

Согласно документации на сайте торгов, Министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма продает 100% акций Симферопольского винзавода. 

Это обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 499 551 шт., общей номинальной стоимостью 349 955 100 рублей, пишут Примечания

Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество: 118,3032 га. При этом ряд помещений находится в аренде у ООО «Винторг».

Согласно данным портала «Крымология», завод был основан в марте 1959 года и стоял у истоков коньячного производства Крыма. Сегодня он выпускает семь разновидностей ординарных коньяков (трех-, четырех- и пятизвездочных) и четыре марочных («Ай-Петри», «Неаполь скифский», «Скиф», «Симферополь»), а также коллекционный коньяк «Старый Крым».

В советские времена завод производил девятую часть выпускаемого в Крыму вина. В 1986 году, на пике своего развития, он разлил 4 млн. 600 тысяч декалитров вина и 330 тыс. декалитров коньяка. В то время Симферопольский винзавод был самым крупным в Европе.

Итоги торгов подведут в декабре, и есть все основания полагать, что заинтересованные в покупке будут — крымское виноделие остается популярным хобби российских бизнесменов.

В декабре 2017 года олигарх, учредитель АО «Акционерный Банк Россия» Юрий Ковальчук приобрел почти за 1,5 млрд рублей винзавод «Новый Свет». Бизнесмен — не единственный состоятельный человек из близкого окружения президента, проявивший интерес к крымскому виноделию.

В 2014 году журнал Forbes сообщил, что основным бенефициаром винодельческого хозяйства Alma Valley считаются структуры, близкие к президенту и председателю правления банка ВТБ Андрею Костину. Позднее это подтверждали источники РБК и сотрудники винодельни в частных беседах с «Ведомостями». В середине нулевых компания выкупила у совхоза им. Полины Осипенко под Севастополем 1000 га виноградников и построила ультрасовременный «гравитационный» винзавод, где вино созревает под классическую музыку. Два года назад проект успешно стартовал на винном рынке РФ.

По словам виноделов, эта отрасль становится у представителей высшего света РФ не только модным бизнесом, но и стилем жизни — в отличие от популярной у провинциалов охоты и рыбалки. В собственном шато среди виноградников приятно обсудить государственные дела за бокалом вина, о котором знаешь все. Крым с его признанными терруарами и видами подходит для этого как нельзя лучше.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов свое Монако построил здесь еще при Украине: под Гурзуфом ему принадлежит Château Côtes de Saint-Daniel.

В период губернаторства Дмитрия Овсянникова, чиновники Севастополя вели войну с заводом «Инкерман», который фактический является активом украинского бизнесмена Валерия Шамотия.

В 2014-15 годах он чудом избежал национализации, но позже новые власти города расторгли с ним договор аренды земли и имущества. С молотка должны были пойти и виноградники связанного с «Инкерманом» совхоза «Качинский+». Среди покупателей называли сельскохозяйственный холдинг на тот момент главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Однако «Инкерману» удалось отбить атаку в судах.

Кроме того, продолжают ходить слухи о скорой продаже «Массандры», пишет издание.



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