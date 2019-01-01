Кабмін затвердив переможця конкурсу на посаду голови «Укртрансбезпеки» / Фото
|18:30 21.11.2019
|Украина
Кабінет міністрів у середу, 20 листопада, затвердив переможця конкурсного відбору Олександра Погорілого на посаду голови Державної служби України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, пишуть Порти України.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій, Погорілий працює генеральним директором компанії «Юніверсал Моторз Груп», що входить до складу корпорації «УкрАвто».
У вересні 2019 року Кабмін видав розпорядження про проведення конкурсу на вакантну посаду голови «Укртрансбезпеки».
У вересні 2019 року Кабмін звільнив Михайла Ноняка з посади голови «Укртрансбезпеки».
У квітні 2018 року Кабмін відсторонив главу «Укртрансбезпеки» Ноняка від виконання робочих обов'язків. Подання про усунення і призначення дисциплінарного провадження стосовно Ноняка було внесене міністром інфраструктури Володимиром Омеляном на підставі результатів позапланової перевірки діяльності відомства, проведеної Міністерством інфраструктури. У вересні 2018 року Кабмін поновив на посаді голову «Укртрансбезпеки» Ноняка на час проведення розслідування.
Кабмін призначив Ноняка головою «Укртрансбезпеки» 20 квітня 2016 року.
«Укртрансбезпека» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику щодо безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому (крім безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).
Відомство створене 10 вересня 2014 року шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті та Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та підпорядкування Державної спеціальної служби транспорту. Кабмін затвердив положення про створення Державної служби з безпеки на транспорті 11 лютого 2015 року.
Фото: Олександр Погорілий, Facebook
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