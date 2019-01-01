Кабінет міністрів у середу, 20 листопада, затвердив переможця конкурсного відбору Олександра Погорілого на посаду голови Державної служби України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, пишуть Порти України.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій, Погорілий працює генеральним директором компанії «Юніверсал Моторз Груп», що входить до складу корпорації «УкрАвто».

У вересні 2019 року Кабмін видав розпорядження про проведення конкурсу на вакантну посаду голови «Укртрансбезпеки».

У вересні 2019 року Кабмін звільнив Михайла Ноняка з посади голови «Укртрансбезпеки».

У квітні 2018 року Кабмін відсторонив главу «Укртрансбезпеки» Ноняка від виконання робочих обов'язків. Подання про усунення і призначення дисциплінарного провадження стосовно Ноняка було внесене міністром інфраструктури Володимиром Омеляном на підставі результатів позапланової перевірки діяльності відомства, проведеної Міністерством інфраструктури. У вересні 2018 року Кабмін поновив на посаді голову «Укртрансбезпеки» Ноняка на час проведення розслідування.

Кабмін призначив Ноняка головою «Укртрансбезпеки» 20 квітня 2016 року.

«Укртрансбезпека» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику щодо безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому (крім безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Відомство створене 10 вересня 2014 року шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті та Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та підпорядкування Державної спеціальної служби транспорту. Кабмін затвердив положення про створення Державної служби з безпеки на транспорті 11 лютого 2015 року.

Фото: Олександр Погорілий, Facebook