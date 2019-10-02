ДП «Одеський морський торговельний порт» має намір частково змінити профіль судноремонтного підрозділу.

Про це заявив в.о. директора ДП «ОМТП» Олексій Мясковський на зустрічі з колективом портового флоту підприємства минулого тижня, пише видання Порти України.

Як повідомила прес-служба Одеського морського порту, в районі судноверфі «Україна» буде реалізований один із найбільш масштабних проектів у порту. Цей проект передбачає розвиток причальної лінії і прилеглої території заводу. Близько $80 млн інвестує CMA CGM. Найближчим часом проект буде окремо представлений прем'єр-міністру України. Швидше за все, проект буде здійснюватися в рамках нещодавно прийнятого закону про концесії.

При цьому, за словами Мясковського, будуть вжиті заходи, щоб зберегти потужності судноверфі і робочі місця. «Ми не маємо на увазі ліквідацію заводу, ідеться про часткову зміну профілю виробництва. Нічого руйнуватися не буде. Використовуватимуться цехи і обладнання, будуть задіяні люди», — запевнив він.

Згідно з повідомленням, судноремонт буде оптимізований таким чином. Док №4, який перебуває в неналежному стані і ремонтувати його недоцільно з економічної точки зору, буде виставлений на продаж. Док №2 планується передислокувати. Зараз опрацьовується варіант його переміщення в район причалу №28. Таким чином, для судноремонту будуть задіяні ПСМ-650 і док №2, що дозволить ремонтувати не лише власний флот ДП «ОМТП», а й сторонні судна.

ДП «Одеський морський торговельний порт» є портовим оператором Одеського морського порту, проте фактичної стивідорної діяльності не здійснює. Згідно з організаційною структурою держстивідора, затвердженою та погодженою Мінінфраструктури, до складу підприємства входять Портофлот, Відокремлений структурний підрозділ «Судноремонтна верф «Україна», Служба механізації і технології, Інженерна служба, Автобаза, Несамохідна майстерня (ПСМ-650), Служба ІТ-технологій, Відділ закупівель, Навчальний центр, Служба охорони праці та промислової безпеки, соціальні об'єкти, адміністративні підрозділи.