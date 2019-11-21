Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки

18:15 21.11.2019   Россия

Госкорпорация «Росатом» планирует войти в топ-15 крупнейших морских перевозчиков в мире, запустив в 2020 году доставку грузов по Северному морскому пути (СМП) и направив на эти цели почти $7 млрд. 

Об этом, как сообщает ghall.com, в четверг, 21 ноября, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию Росатома, подготовленную для банков. 

Как следует из презентации, госкорпорация планирует возить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути – из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. 

Отмечается, что в Росатоме рассчитывают на доставку 72 млн т грузов в год, из них контейнерных – 43 млн т. Согласно расчетам госкорпорации, использование СМП поможет на 10-32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург). 

По данным издания, капитальные вложения Росатома в организацию морских перевозок составят $6,97 млрд, из них $5,76 млрд пойдет на строительство современных грузовых судов, остальные средства – на модернизацию портовой инфраструктуры, ремонт флота и плавдоки. Как указано в презентации, финансировать проект госкорпорация планирует за счет собственных средств, банковских кредитов и с помощью реинвестирования денежных потоков проекта – в пропорции 21%, 50% и 29%. 

Представитель ВТБ сообщил газете, что банк «рассматривает возможность финансировать строительство атомных ледоколов и других арктических проектов госкорпорации». Представители Сбербанка, Газпромбанка и Промсвязьбанка от комментариев изданию отказались. Морские перевозки Росатом планирует запустить уже в 2020 году, при этом госкорпорация рассчитывает к 2023 году довести выручку примерно до $700 млн в год, а с 2026 года выйти на пиковое значение в $5,6 млрд, приводит газета данные презентации. Отмечается, что сейчас госкорпорация перевозками не занимается, ее ледоколы лишь проводят суда по Севморпути. По данным газеты, в 2018 году она провела 331 судно суммарной вместимостью 12,7 млн тонн.



Ще на цю тему:

21:10 30.09.2019
Каждый четвертый рубль инвестиций в России оказался миражом
20:00 20.09.2019
В РФ таинственный инвестор заработал на атаке на саудовские нефтяные объекты / Фото
08:02 19.01.2018
Иностранный бизнес уходит из России с рекордной скоростью
08:51 27.12.2017
Инвесторы уходят с российского рынка в ожидании расширения санкций
14:15 14.11.2017
Роснефть выдала аванс Курдистану в $1,3 млрд под поставки нефти
11:12 04.07.2017
Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ
19:44 23.01.2017
Зарубежные инвестиции в российские коммерческие объекты упали до 10-летнего минимума
08:14 01.12.2016
Инвесторы из Турции могут участвовать в строительстве Каспийского хаба в Дагестане
12:35 20.06.2016
Иностранные инвесторы вывели из «скучных» российских акций $435 млн
21:30 23.05.2016
МЭР считает необходимым рост инвестиций в России на 7-8% ежегодно
17:58 21.03.2016
Иностранные инвесторы отметили ухудшение делового климата в России
22:45 03.02.2016
Отток средств из инвестирующих в РФ фондов нарастает
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд