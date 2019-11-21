Госкорпорация «Росатом» планирует войти в топ-15 крупнейших морских перевозчиков в мире, запустив в 2020 году доставку грузов по Северному морскому пути (СМП) и направив на эти цели почти $7 млрд.

Об этом, как сообщает ghall.com, в четверг, 21 ноября, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию Росатома, подготовленную для банков.

Как следует из презентации, госкорпорация планирует возить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути – из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив.

Отмечается, что в Росатоме рассчитывают на доставку 72 млн т грузов в год, из них контейнерных – 43 млн т. Согласно расчетам госкорпорации, использование СМП поможет на 10-32% сократить время в пути из крупнейших азиатских портов (Гонконг, Шанхай, Йокогама, Пусан, Тяньцзинь) в главные европейские гавани (Роттердам, Копенгаген, Гавр, Саутгемптон, Гамбург).

По данным издания, капитальные вложения Росатома в организацию морских перевозок составят $6,97 млрд, из них $5,76 млрд пойдет на строительство современных грузовых судов, остальные средства – на модернизацию портовой инфраструктуры, ремонт флота и плавдоки. Как указано в презентации, финансировать проект госкорпорация планирует за счет собственных средств, банковских кредитов и с помощью реинвестирования денежных потоков проекта – в пропорции 21%, 50% и 29%.

Представитель ВТБ сообщил газете, что банк «рассматривает возможность финансировать строительство атомных ледоколов и других арктических проектов госкорпорации». Представители Сбербанка, Газпромбанка и Промсвязьбанка от комментариев изданию отказались. Морские перевозки Росатом планирует запустить уже в 2020 году, при этом госкорпорация рассчитывает к 2023 году довести выручку примерно до $700 млн в год, а с 2026 года выйти на пиковое значение в $5,6 млрд, приводит газета данные презентации. Отмечается, что сейчас госкорпорация перевозками не занимается, ее ледоколы лишь проводят суда по Севморпути. По данным газеты, в 2018 году она провела 331 судно суммарной вместимостью 12,7 млн тонн.