Оккупационные власти Крыма отказываются выполнять нацпроект по развитию жилья

18:00 21.11.2019   Крым

Крым отказался подписывать соглашение о реализации региональной части нацпроекта «Жилье и городская среда» с федеральным Минстроем. 

В оккупационном правительстве Крыма считают, что показатели, заложенные в нацпроекте по развитию жилья, выполнить невозможно, пишет РИА «Новый День»

Оккупационные власти Крыма запланировали построить до 2024 года более 3,5 млн квадратных метров жилья, из которых около 2 млн квадратов придется на многоквартирные жилые дома. К 2024 году показатель ввода должен составить 650 тыс квадратов в год. А нацпроект предусматривает, что в течение ближайших шести лет на полуострове возведут почти 6,5 млн квадратных метров жилья, и, в частности, в 2024 году ввод составит 1,3 млн квадратов. В Крыму такие показатели сочли завышенными: «Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин», – заявил министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Максим Скорин.

Одна из этих причин: переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование объектов долевого строительства, при этом в Крыму в банковской сфере нет конкуренции: для предоставления проектного финансирования аккредитованы всего два банка – РНКБ и АБ «Россия». По мнению минстроя Крыма, это может привести к сокращению количества застройщиков и удорожанию 1 квадратного метра жилья в регионе. По словам Скорина, РК еще в феврале направил свой вариант корректировки нацпроекта, «предусматривающий более плавную динамику увеличения объемов» строительства жилья, но ответа не получил. В Минстрое РФ заявляют, что консультации с регионами, не подписавшими соглашения по нацпроекту, продолжаются (помимо Крыма документ отказались подписывать Санкт-Петербург, Пермский край, Астраханская область и Еврейская автономная область).

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, на территории Крыма действует 53 разрешения на строительство жилья общей площадью 593 тыс квадратных метров, уточняет РБК. Из них привлекать деньги дольщиков по новым правилам можно для 76% проектов. Через эскроу-счета в республике продается 117 тыс квадратов жилья.



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