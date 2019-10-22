Конкурсная комиссия определила победителя закупки на право выполнения работ по строительству командно-диспетчерского пункта в "международном" аэропорту Симферополь стоимостью 808,04 млн рублей.

Согласно протокола подведения итогов конкурса, опубликованного сегодня на сайте госзакупок, исполнителем стал единственный участник конкурса – ООО "БИГ", пишет Крыминформ.

«Наименование предмета договора: выполнение подрядных работ по объекту капитального строительства «развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым, в части реализации мероприятия по строительству командно-диспетчерского пункта в аэропорту «Симферополь», – говорится в протоколе – Заключить договор с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки».

В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о нескольких компаниях с соответствующим наименованием и разрешенным видом деятельности, указанном в протоколе закупки: строительство жилых и нежилых зданий.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на третий этап работ по развитию "международного" аэропорта Симферополь – строительство новых рулежных дорожек и расширение перрона.