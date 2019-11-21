Президент України Володимир Зеленський поділився планами на виробництво вітчизняних корветів і підтримав угоду між урядами України та Франції про виробництво і покупку військових катерів.

Про це він повідомив на брифінгу в середу вночі в Очакові після огляду повернутих РФ військових кораблів, повідомляє Економічна правда.

Зеленський зазначив, що угода між урядами України та Франції про виготовлення і технічну підтримки партії патрульних кораблів важлива для України, але необхідно підтримувати в першу чергу вітчизняне виробництво.

"Чесно скажу, що цей контракт готувався ще до мого президентства. Я сьогодні підтримую цей контракт. У будь-якому випадку, для нас важливіше своє виробництво, підтримувати Миколаїв і область, щоб професіонали, які виїхали, тому що тут нічого не будувалося багато років, повернулися додому", - сказав він.

Зеленський зазначив, що є стратегія, яку йому представляв командувач ВМС Ігор Воронченко. "Ми плануємо будувати корвети. Є план, але ви ж знаєте, що будь-який план повинен підтримуватися реальними термінами і бюджетом", - зазначив він.

У свою чергу адмірал Воронченко нагадав, що до 2028 року планується побудувати чотири кораблі типу "корвет".

Як повідомлялося, затверджена урядом в листопаді 2017 року нова редакція держпрограми "Корвет", прийнятої в 2011 році і замороженої в 2014 році, передбачає будівництво до 2028 року для ВМСУ 4 кораблів типу "корвет", здача головного корабля замовнику намічена на 2022 рік.