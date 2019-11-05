У ФСБ Росії вважають, що кораблі були передані Україні в "нормальному" стані

14:15 21.11.2019   Крым

У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії заявили, що військові судна, захоплені біля Керченської протоки в листопаді минулого року, були передані Україні в "нормальному" стані і зі справною сантехнікою. 

Про це йдеться в заяві ЦГЗ ФСБ, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"У відповідь на заяву командувача ВМФ України Ігоря Воронченка про "вгроблені" росіянами повернуті Україні бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" зі "знятими плафонами, розетками та унітазами" Центр громадських зв'язків ФСБ Росії публікує відеокадри зовнішнього і внутрішнього стану суден в момент їх передачі українській стороні, а також процедури підписання актів прийому-передачі. На кадрах добре видно, що катери і буксир передані українській стороні в нормальному стані і зі справною сантехнікою. Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла "вгробити" судна і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", - заявили в ФСБ.

Як повідомлялося раніше, напередодні командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що захоплені Росією українські кораблі повернулися додому, але з них росіяни демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

Так, передані захоплені в минулому році Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" прийшли в порт Очаків. Їх супроводжували буксири "Титан", "Гайдамаки" і пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного. 

У ніч з середи на четвер Президент Володимир Зеленський прилетів до Очакова Миколаївської області, щоб оглянути броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які повернула РФ.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня в Київ повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки в рамках обміну між Україною і РФ.



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