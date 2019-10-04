В России продолжат работы по корабельному вертолету Ка-52К, несмотря на отсутствие носителей

13:15 21.11.2019   Россия

Работы над корабельным вертолетом Ка-52К "Катран" будут продолжены, их поставка предусмотрена действующей госпрограммой вооружений.

Об этом сообщил глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, пишет Интерфакс.
       
"Напомню, что изготовлены четыре опытных образца Ка-52К, которые находятся сейчас на базе "Камова" и готовы к продолжению испытаний. Но необходимы носители, которые пока не определены", - заявил Сердюков в интервью "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow.
       
"Проект обсуждается с министерством обороны, планируется продолжение работ. В госпрограмме вооружений (ГПВ) до 2027 года поставка Ка-52К предусмотрена", - сказал глава авиакластера "Ростеха".
       
В феврале гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил, что для завершения испытаний палубного "Катрана" нужен новый контракт с Минобороны.
       
"Там осталась часть вопросов, связанных с приземлением на палубу той или иной морской платформы. У нас сегодня контракта на эту работу нет. Мы ожидаем, что будут заказаны новые работы по "оморячиванию" Ка-52",- сказал он.
       
В феврале 2018 года Богинский заявил в интервью "Интерфаксу", что надеется на завершение испытаний "Катрана" в течение года, чтобы перейти к серийному производству в 2019-2020 годах.
       
Как сообщалось, также в настоящее время продолжаются переговоры с Египтом по заключению контракта на поставку Ка-52К для оснащения вертолетоносцев "Мистраль". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Каиру вертолетов "Катран".
       
Боевые вертолеты Ка-52К "Катран" предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.
      
Как сообщалось, "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".



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