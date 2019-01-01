Озеро ледникового периода, возраст которого оценивался как минимум в 12 тысяч лет, высохло после того, как группа охотников за сокровищами провела раскопки, которые хоть и были разрешены, но имели весьма спорный характер.

Кладоискатели получили официальное разрешение администрации губернатора турецкой провинции Гюмюшхане, которое не было согласовано с учеными, пишут Экономические новости со ссылкой на информацию enovosty.com/news.

Два кладоискателя пытались найти давно потерянное сокровище Легиона XV «Аполлинарис», который считался одной из четырех крупнейших военных частей Римской империи в Малой Азии. По некоторым данным, они в 134 году нашей эры были размещены в Гюмюшхане, находясь там после отправки в 115 году на войну с Парфией.Раскопки проводились вполне официально и даже находились под надзором сотрудников местных правоохранительных органов, которые не подпускали к месту поисков посторонних. Утвержденное губернатором заявление о начале поисков находится в администрации, однако в нем нет никаких данных касательно того, какими были доказательства необходимости проведения подобных работ.

Как бы то ни было, в настоящее время озеро оказалось полностью осушенным. Более того, оно было еще и частично засыпано землей. Фактически дно озеро превратилось в груду камней и почвы. Как позднее отметили специалисты, кладоискатели не предполагали, что возраст озера окажется таким солидным и считали, что оно появилось здесь как раз в период нахождения римского легиона. Отмечается, что кладоискатели полагали, что озеро появилось в результате добычи золота и скрывало вход в древнюю шахту.

Ученые, шокированные такими событиями, утверждают, что для проведения подобных раскопок с осушением необходимо было получить официальное разрешение не только губернатора, но и как минимум пяти государственных учреждений. Такая система является гарантией того, что рыбе, птицам, животным не будет причинен вред, да и в целом никакие аспекты экосистемы не будут повреждены. Кроме того, ученые подчеркивают невозможность нахождения именно в этом месте золотых и серебряных рудников, называя это невежеством.