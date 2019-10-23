Стан здоров'я українського політв'язня Володимира Дудки погіршився після етапування.

Про це повідомила Кримська правозахисна група, передає УНН.

"Сьогодні (20 листопада - ред.) побачився з татом вперше за три з половиною місяці. Медичної допомоги від адміністрації СІЗО він не отримує. У нього хронічні болі в області живота, після етапу (з Москви до Сімферополя) підвищився тиск. Останній раз, коли вимірювали, тиск був 160 на 100. Каже, що переніс етап тільки завдяки лікам, які ми йому передаємо", - розповів син політв'язня Ілля Каверніков, який відвідав батька в СІЗО №1 Сімферополя.

Також повідомляється, що Володимир Дудка і ще один засуджений у цій справі - Олексій Бессарабов - провели на етапі з Москви до Сімферополя близько місяця.

"За цей час вони проїхали Ростов-на-Дону, Армавір і Краснодар, звідки були доставлені до Сімферополя. Під час етапу бували випадки, коли в камерах, розрахованих на 20 осіб, утримували - 50", - розповів Ілля Каверніков.

Сказано, що, ймовірно, наступного тижня його батька і Олексія Бессарабова знову етапують з Сімферополя до колонії суворого режиму для відбування покарання.

"Ілля розповів, що його батько, а також адвокати, довгий час домагаються від адміністрації СІЗО результатів медичного обстеження, які необхідні для призначення Володимиру Дудці точного лікування. Однак співробітники медсанчастини вже більше року не пропонують результатів обстеження ні Дудці, ні його адвокату. У зв'язку з цим, син Дудки звернувся в прокуратуру Криму, однак там відповіли, що дії співробітників СІЗО, які не видають на руки результати медичного обстеження, є законними", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сказала, що стан політв'язня Дудки погіршився.