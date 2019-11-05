Сьогодні в Гаазі відбудуться перші судові слухання щодо захоплення Росією українських кораблів

11:00 21.11.2019   Крым

У четвер, 21 вересня, в Гаазі відбудуться перші слухання в Міжнародному трибуналі ООН з морського права у справі "Україна проти Росії". 

Справа стосується порушення імунітету український кораблів ВМС "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" і 24 членів їх екіпажів, пише ZN,UA.

Як зазначала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль перші слухання будуть процесуальними. За словами Зеркаль, після цих слухань вона подасть у відставку.

Як повідомлялося, 18 листопада Росія повернула Україні захоплені у 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов'язано з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, а є нібито "жестом доброї волі".

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що сприймає повернення кораблів як виконання рішення трибуналу.

Судна майже рік простояли в порту окупованої Керчі, перед виведенням на них проводилися ремонтні роботи. Намагаючись приховати докази минулорічної агресії, росіяни, зокрема, ліквідували пробоїну на борту катера "Бердянськ".

25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок атаки поранення отримали троє моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

Атака в районі Керченської протоки стала першою відкритою агресією РФ проти України з 2014 року. Росія відмовилася визнати захоплених моряків військовополоненими, слідчі ФСБ фабрикували проти них справу за "порушення кордону". 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ негайно звільнити моряків і повернути кораблі ВМСУ. 

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців утримували у СІЗО "Лефортове" (Москва) до 7 вересня. Саме тоді відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ, у результаті якого 24 моряки і повернулися додому. 



Ще на цю тему:

10:15 21.11.2019
Повернуті з російського полону кораблі відремонтують протягом трьох місяців
09:15 21.11.2019
Повернення кораблів з Росії: стали відомі пошкодження і список відсутнього майна / Фото
20:45 20.11.2019
Водолази перевірили повернені Росією українські кораблі на наявність вибухівки
19:30 20.11.2019
З'явились фото, як "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" заходять в Очаків
16:51 20.11.2019
Катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже в гавані, очікується прибуття катера "Бердянськ"
15:21 20.11.2019
Оккупанты провели сборы авиационных наводчиков морской авиации и ПВО
14:41 20.11.2019
Авиация оккупантов проведет учения по дозаправке в воздухе
14:01 20.11.2019
Зняли навіть розетки та унітази: командувач ВМС розповів, як росіяни "вгробили" захоплені українські катери
12:30 20.11.2019
Морская полиция оккупантов проведет учения в бухте Севастополя
09:30 20.11.2019
Двох колишніх СБУшників підозрюють у катуваннях кримського євромайданівця
18:53 19.11.2019
"Кто-то украл тысячу долларов, а возвращает сто", - глава МИД Литвы оценил возврат украинских кораблей Россией
18:45 19.11.2019
У НАТО відреагували на повернення Росією захоплених торік кораблів Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Всі новини країни
Россия Россия
13:15 21.11.2019
В России продолжат работы по корабельному вертолету Ка-52К, несмотря на отсутствие носителей
12:00 21.11.2019
Сельская местность в России - зона демографического бедствия, превращающаяся в мертвую зону
11:20 21.11.2019
В Татарстане хотят строить суда на газомоторном топливе / Фото
10:45 21.11.2019
Из-за запрета на полеты в Грузию российские авиакомпании потеряли более 3 млрд рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
08:45 20.11.2019
Ердоган заявив Трампу, що Туреччина не відмовиться від російських комплексів С-400
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 21.11.2019
У представництві ЄС заявляють, що мають намір і далі сприяти реформам
12:30 21.11.2019
Фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" дозволили побачитись з рідними
12:15 21.11.2019
Адвокат подав позов на СІЗО Сімферополя через непроведення медогляду фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"
11:40 21.11.2019
Севастопольский госуниверситет в 2020 году откроет представительство в Сирии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд