У четвер, 21 вересня, в Гаазі відбудуться перші слухання в Міжнародному трибуналі ООН з морського права у справі "Україна проти Росії".

Справа стосується порушення імунітету український кораблів ВМС "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" і 24 членів їх екіпажів, пише ZN,UA.

Як зазначала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль перші слухання будуть процесуальними. За словами Зеркаль, після цих слухань вона подасть у відставку.

Як повідомлялося, 18 листопада Росія повернула Україні захоплені у 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов'язано з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, а є нібито "жестом доброї волі".

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що сприймає повернення кораблів як виконання рішення трибуналу.

Судна майже рік простояли в порту окупованої Керчі, перед виведенням на них проводилися ремонтні роботи. Намагаючись приховати докази минулорічної агресії, росіяни, зокрема, ліквідували пробоїну на борту катера "Бердянськ".

25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок атаки поранення отримали троє моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

Атака в районі Керченської протоки стала першою відкритою агресією РФ проти України з 2014 року. Росія відмовилася визнати захоплених моряків військовополоненими, слідчі ФСБ фабрикували проти них справу за "порушення кордону". 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ негайно звільнити моряків і повернути кораблі ВМСУ.

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців утримували у СІЗО "Лефортове" (Москва) до 7 вересня. Саме тоді відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ, у результаті якого 24 моряки і повернулися додому.