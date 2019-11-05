Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион базу отдыха в Феодосии за 161 млн рублей.

Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.

Начальная минимальная цена за недвижимость составляет 161 245 824 рублей. Адрес базы: ул. Курортная, д. 28. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 16 ноября, окончание – 9 декабря этого года. Аукцион пройдет на электронной площадке 10 декабря в 11.00.

Среди выставленного имущества указаны две буны (347,8 и 349,7 кв. м), два нежилых здания площадью 7315,5 и 4101 кв. м. Также на торги выставлена мебель, бытовая техника, конденсаторная установка.

Ранее здание бывшего геологоразведывательного института на проспекте Кирова в Симферополе было выставлено на торги за 232,3 млн рублей.