Оккупанты выставили на продажу базу отдыха в Феодосии
|17:00 21.11.2019
|Крым
Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион базу отдыха в Феодосии за 161 млн рублей.
Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.
Начальная минимальная цена за недвижимость составляет 161 245 824 рублей. Адрес базы: ул. Курортная, д. 28. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 16 ноября, окончание – 9 декабря этого года. Аукцион пройдет на электронной площадке 10 декабря в 11.00.
Среди выставленного имущества указаны две буны (347,8 и 349,7 кв. м), два нежилых здания площадью 7315,5 и 4101 кв. м. Также на торги выставлена мебель, бытовая техника, конденсаторная установка.
Ранее здание бывшего геологоразведывательного института на проспекте Кирова в Симферополе было выставлено на торги за 232,3 млн рублей.
Ще на цю тему:
Винзаводы оккупированного Крыма продолжают уходить с молотка
Одна из справок для получения водительских прав подорожала в 12 раз
В Крыму увеличилось количество зарегистрированных безработных
Крымский коньячный завод "Бахчисарай" признан банкротом
Оккупанты отжимают «Крымский титан» у Фирташа за долги
Минимум 94 судьи из РФ работают в крымских "судах"
У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ
Окупаційний «суд» Криму зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії
Севастополь останется без очистных сооружений - нет подрядчика
Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній