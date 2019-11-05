Оккупанты выставили на продажу базу отдыха в Феодосии

17:00 21.11.2019   Крым

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион базу отдыха в Феодосии за 161 млн рублей. 

Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.

Начальная минимальная цена за недвижимость составляет 161 245 824 рублей. Адрес базы: ул. Курортная, д. 28. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 16 ноября, окончание – 9 декабря этого года. Аукцион пройдет на электронной площадке 10 декабря в 11.00.

Среди выставленного имущества указаны две буны (347,8 и 349,7 кв. м), два нежилых здания площадью 7315,5 и 4101 кв. м. Также на торги выставлена мебель, бытовая техника, конденсаторная установка.

Ранее здание бывшего геологоразведывательного института на проспекте Кирова в Симферополе было выставлено на торги за 232,3 млн рублей. 



Ще на цю тему:

18:45 21.11.2019
Винзаводы оккупированного Крыма продолжают уходить с молотка
18:00 21.11.2019
Оккупационные власти Крыма отказываются выполнять нацпроект по развитию жилья
16:30 21.11.2019
Одна из справок для получения водительских прав подорожала в 12 раз
10:00 21.11.2019
В Крыму увеличилось количество зарегистрированных безработных
08:45 21.11.2019
Крымский коньячный завод "Бахчисарай" признан банкротом
16:01 20.11.2019
Оккупанты отжимают «Крымский титан» у Фирташа за долги
13:01 20.11.2019
Оккупанты не контролируют сейсмическую обстановку в районе Керченского моста
08:30 20.11.2019
Минимум 94 судьи из РФ работают в крымских "судах"
08:15 20.11.2019
У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ
08:01 20.11.2019
Окупаційний «суд» Криму зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії
14:30 19.11.2019
Севастополь останется без очистных сооружений - нет подрядчика
12:00 19.11.2019
Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд