СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
|16:45 21.11.2019
|Россия
Президент России Владимир Путин проведет серию совещаний, посвященных проблемам кораблестроения и обновления Военно-Морского Флота России.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источник, близкий к руководству Минобороны, пишет flotprom.
Владимир Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, как правило, весной и осенью.
По данным издания, серия встреч с представителями командования флотом и судостроительной отрасли пройдет со 2 по 5 декабря в Сочи. Собеседник "Ведомостей" отметил, что если раньше каждое совещание посвящалось обсуждению отдельного вида или рода войск, то сейчас решено сделать упор на каком-то одном.
"Такой подход позволяет максимально глубоко погрузиться в сложные вопросы и повысить вероятность наиболее верного их решения", – объяснил источник, близкий к администрации президента.
Совещание у Владимира Путина будет посвящено как конкретным проектам, так и выполнению новой госпрограммы вооружений до 2027 года (ГПВ-2027). Предполагается, что в рамках ГПВ-2027 объем финансирования обновления флота составит до 4 трлн рублей.
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