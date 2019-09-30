В районе Керченского пролива горит судно – очевидцы

10:30 21.11.2019   Крым

В море в районе Керченского пролива горит корабль, сообщают СМИ со ссылкой на жителей Таманского полуострова. 

По словам очевидцев, пожар возник на судне, стоящем на рейде, пишет РИА Новости

Открытое пламя на корабле просматривается с таманского берега. 

Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Росморречфлота, информация о ЧП на данный момент уточняется. "Мы пока не знаем, что там горит, но это - за пределами территориальных вод, где-то в Черном море. Выясняем обстоятельства", – рассказали в ведомстве. 

В пресс-службе МЧС Крыма РИА Новости Крым сообщили, что никаких сигналов о данном ЧП в ведомство не поступало.

Как сообщалось, в Азовском море сильный шторм.



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