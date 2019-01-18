В Анкаре после 14-летнего перерыва состоялось заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Турцией и Грузией.

В работе заседания приняла участие сопредседатели комиссии — министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и министр торговли Турции Русанор Пекджан, пишет издание Бизнес.Грузия.

На встрече в Анкаре было отмечено, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии, но действующее между странами соглашение о свободной торговле больше не отвечает современным возможностям и вызовам.

Стороны выразили уверенность, что успешное завершение переговоров о внесении поправок в это соглашение будет способствовать развитию двусторонней торговли и увеличению объема грузинского экспорта на турецкий рынок.

Стороны подчеркнули, что завершение внутренних процедур Протокола о диагональной кумуляции между Грузией, Турцией и Европейским союзом в ближайшем будущем откроет дополнительную возможность для турецкого и грузинского бизнеса для увеличения совместного экспорта на рынок ЕС. Документ касается экспорта в Европу продукции, изготовленной в Грузии из турецкого сырья посредством режима свободной торговли с ЕС.

По словам грузинского министра, указанное соглашение увеличит ассортимент той продукции, которую Турция и Грузия смогут вывозить на рынок Евросоюза, благодаря чему останутся в выигрыше как грузинский, так и турецкий бизнес.

Стороны договорились о том, что до конца года с целью изучения возможностей повышения грузинского экспорта турецкая сторона направит в Грузию экспертную группу. Речь идет об экспорте в Европу товаров животного происхождения, которые будут производиться в Грузии из турецкого сырья.

На заседании комиссии по экономическим вопросам Турнава выступила с докладом. Министр подписала протокол, который будет определять приоритетные вопросы в области экономического сотрудничества между двумя странами. В том числе, по направлениям торговли, инвестиций, транспорта и логистики.

Грузино-турецкий экономический формат сотрудничества, а именно межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, не функционировала с 2005 года. Решение о возобновлении работы в этом формате было принято в конце октября.

В министерстве пояснили, что это является итогом официального визита премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Турцию, который состоялся несколько недель назад. Именно тогда было решено провести заседание комиссии после долгой паузы.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной с января по сентябрь 2019 года составил около 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Из Турции за этот период завезли более 19,7 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала, около 6,1 тысячи тонн изолированных проводов и кабелей, более одной тысячи тонн лекарственных препаратов, около 39,1 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 2031 легковых автомобилей и так далее.