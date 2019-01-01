Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»

15:45 21.11.2019   Болгария

Болгария высоко ценит роль Альянса в защите безопасности, свободы и демократических ценностей страны. 

"Для нас национальная безопасность и оборона Болгарии гарантированы лишь в рамках коллективной обороны НАТО… Для Болгарии трансатлантическая связь является основой нашей коллективной обороны", об этом в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом премьер Болгарии Бойко Борисов, пишут Новости Болгарии.

Бойко Борисов отметил, что с начала 2018 года Болгария успешно исполняет национальный план увеличения расходов на оборону до 2024 года. К концу 2019 г. они уже достигнут 3.1% ВВП с учётом покупки 8-ми истребителей F-16 у США.



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