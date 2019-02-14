Молдова обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет noi.md.

"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они хотели бы получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров, передает издание.

Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что РМ намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.

Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдовы и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.