Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
|15:30 21.11.2019
|Молдова
Молдова обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, пишет noi.md.
"Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита. Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они хотели бы получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров, передает издание.
Таким образом, вице-премьер прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что РМ намеревалась попросить у России 300 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.
Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдовы и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.
Ще на цю тему:
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів