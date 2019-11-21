В Турции задержали сотрудника посольства Германии

15:00 21.11.2019   Турция

Турецкая полиция задержала сотрудника немецкого посольства, которого, по данным СМИ, обвиняют в шпионаже. 

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Deutsche Welle. 

Сотрудника посольства, который был адвокатом, задержали еще в сентябре, но известно об этом стало только в среду, 20 ноября. 

В МИД Германии подчеркнули, что упорно работают, чтобы узнать больше об обвинениях в адрес этого юриста, а также пытаются добиться его освобождения. 

В то же время по данным немецких СМИ, таких как Spiegel и Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании NDR и WDR, турецкие власти обвиняют задержанного работника немецкого посольства в шпионской деятельности. Этот турецкий юрист якобы получил задание собирать информацию, необходимую для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции, заявления которых сейчас рассматриваются в Германии. В круг его задач якобы входило выяснить, ведутся ли против этих лиц расследования на родине, и угрожает ли им арест в случае возвращения в Турцию. 

По данным издания Spiegel, в Берлине опасаются, что турецкие правоохранители могли конфисковать у адвоката данные и документы о 50 турецких гражданах, подавших заявки на получение политического убежища в Германии. 

На момент задержания адвокат имел при себе десятки дел о предоставлении политического убежища для турецких граждан, преимущественно курдских активистов или сторонников движения проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, которых преследуют в Турции.



Ще на цю тему:

19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
01:00 23.01.2018
Украинец пытался вывезти данные о фрегате «Гетман Сагайдачный»
10:41 30.11.2017
У Румунії з'ясовують, хто прослуховував главу МВС
13:26 06.07.2017
Спецслужбы Молдовы расследуют новое дело о шпионаже
22:45 28.10.2016
Грузия завоевала серебро в соревнованиях разведчиков в Уэльсе
16:37 13.04.2016
Израильтяне, арестованные в Румынии по делу о шпионаже, продолжат оставаться в тюрьме
11:18 22.03.2016
Суд арестовал главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Краснова, подозреваемого в шпионаже в пользу оккупантов
10:10 10.12.2015
Бывший военный разведчик Минобороны Армении задержан по обвинению в госизмене
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд