В Турции задержали сотрудника посольства Германии
|15:00 21.11.2019
|Турция
Турецкая полиция задержала сотрудника немецкого посольства, которого, по данным СМИ, обвиняют в шпионаже.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Deutsche Welle.
Сотрудника посольства, который был адвокатом, задержали еще в сентябре, но известно об этом стало только в среду, 20 ноября.
В МИД Германии подчеркнули, что упорно работают, чтобы узнать больше об обвинениях в адрес этого юриста, а также пытаются добиться его освобождения.
В то же время по данным немецких СМИ, таких как Spiegel и Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании NDR и WDR, турецкие власти обвиняют задержанного работника немецкого посольства в шпионской деятельности. Этот турецкий юрист якобы получил задание собирать информацию, необходимую для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции, заявления которых сейчас рассматриваются в Германии. В круг его задач якобы входило выяснить, ведутся ли против этих лиц расследования на родине, и угрожает ли им арест в случае возвращения в Турцию.
По данным издания Spiegel, в Берлине опасаются, что турецкие правоохранители могли конфисковать у адвоката данные и документы о 50 турецких гражданах, подавших заявки на получение политического убежища в Германии.
На момент задержания адвокат имел при себе десятки дел о предоставлении политического убежища для турецких граждан, преимущественно курдских активистов или сторонников движения проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, которых преследуют в Турции.
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