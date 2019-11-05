Пожарно-тактические учения прошли на территории Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Нахимова.

По замыслу тренировки, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по оккупированному Севастополю поступило сообщение о том, что на территории училища из окна на втором этаже одного из зданий идёт дым, пишет Новый Севастополь.

Произошло возгорание в помещениях оперативного контроля. Площадь пожара составила свыше 70 квадратных метров. Условному пожару присвоен повышенный ранг опасности – третий.

«В учениях на базе Черноморского военно-морского училища было задействовано 17 единиц боевой техники: 10 автоцистерн, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 2 автолестницы и 1 автомобиль штабной. Численность личного состава, привлечённого к мероприятию, составила 41 человек», – цитирует пресс-служба управления начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Артёма Пилипенко.

После проведенной эвакуации людей, находящихся на объекте, установлено, что часть учащихся не могут самостоятельно покинуть помещения – огонь и дым отрезали им путь. Из окон на втором и третьем этажах раздаются крики о помощи. Условные пострадавшие вовремя эвакуированы из здания: спуститься с высоты людям помогли по спасательному рукаву и при помощи пневматического прыжкового спасательного устройства.

"Условный пожар был успешно ликвидирован, его распространения не допущено", - заявили в оккупационном ведомстве.