Крымский банк предоставил финансирование крупному нефтетрейдеру Краснодарского края
|14:30 21.11.2019
|Крым
РНКБ Банк впервые предоставил финансирование Обществу с ограниченной ответственностью «ТрансНафта» в размере 200 миллионов рублей.
Кредитная линия была открыта крупному нефтетрейдеру Краснодарского края на развитие текущей деятельности, передаёт КИА со ссылкой на пресс-службу банка.
«Одним из приоритетов банка является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. У нас есть весь спектр инструментов для кредитования как крымских, так и краснодарских предпринимателей, — отмечает исполняющий обязанности председателя правления РНКБ Алексей Щербаков. – Компания «ТрансНафта» успешно работает в Краснодарском крае в сфере оптовой реализации топлива и различных нефтепродуктов. Мы рассчитываем, что предоставленное финансирование будет способствовать дальнейшему активному развитию предприятия».
Компания функционирует на рынке с 2016 года, специализируется на оптовой реализации нефтепродуктов по Краснодарскому краю. За последние два года клиентская база предприятия увеличилась до 300 клиентов и планирует расширяться далее.
РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк оккупированного Крыма со 100%государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,1 миллиона физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов.
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