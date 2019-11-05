Фрегат Черноморского флота оккупантов «Адмирал Эссен» нанес ракетный удар из комплекса «Калибр» по береговым целям в рамках учений.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что расчеты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в акватории Чёрного моря. Экипажи кораблей в составе разнородных тактических групп отработали действия по поиску и уничтожению подводной лодки, а также нанесли удар по береговому командному пункту условного противника путём применения высокоточного оружия – комплекса «Калибр».

Кроме того, в рамках учений, расчет ПВО фрегата отработал порядок действий по обнаружению воздушных целей, их распределению между кораблями тактической группы и одновременному уничтожению. «Роль условного противника выполняла пара многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. В ходе учения самолёты «противника» были условно уничтожены, моряки показали высокий уровень взаимодействия боевых постов ПВО кораблей отряда в ходе выполнения поставленной задачи», - добавили в оккуппационном ведомстве.

В учениях принимали участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и другие. Они вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений 19 ноября.