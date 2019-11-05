Севастопольский арбитраж 19 ноября принял решение в пользу государственного унитарного предприятия «Проект развития Балаклавы» к фирме ООО «Балаклавамегастрой».

ГУП требовал истребовать из чужого незаконного владения причалы № 247 и 249. Решение можно оспорить в апелляции. Еще по одному причалу №248 было также возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», пишут Примечания.

Не помогло частной фирме и участие известной правозащитницы Виолетты Волковой, которая прославилась благодаря работе с московскими оппозиционерами. Также она представляла интересы одной из участниц группы Pussy Riot.

Компания ООО «Балаклавамегастрой», связанная с нынешним секретарем «Единой России» в Севастополе, депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, получила причалы еще при Украине во времена мэра Сергея Куницына. Фирма стала зарабатывать на обслуживании яхт, закрыв местным проход к морю. С того времени причалы контролировались отелем «Балаклава-Мрия-Клуб», который взимал деньги с владельцев маломерных судов. Кроме того, частной компании досталось два здания на Таврической набережной.

Еще до аннексии Крыма Россией было множество судебных разбирательств об при истребовании из частной собственности. Результатом одного из них стало истребование в пользу Министерства обороны Украины причала №248. Однако уже после аннексии полуострова «Балаклавамегастрой» оформила право собственности на данные объекты.

В дальнейшем отсудить их смогло Министерство обороны РФ, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении данного имущества. Дело было прекращено и сейчас ГУП «Проект развития Балаклавы» пытается обжаловать это решение о чаловзакрытии дела.

Чтобы определить, в чьей именно собственности находятся оставшиеся два причала, была назначена экспертиза. В одном из многочисленных судебных дел Арбитражный суд обязал «Балаклавумегастрой» выплатить ГУПу почти 3,5 млн рублей за необоснованное обогащение при использовании захваченного причала. Теперь у компании нет и причалов, хотя, скорее всего, она попытается оспорить это решение, пишет издание.