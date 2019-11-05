Севастополь через суд "отбил" причалы у фирмы, связанной с депутатом Госдумы

13:45 21.11.2019   Севастополь

Севастопольский арбитраж 19 ноября принял решение в пользу государственного унитарного предприятия «Проект развития Балаклавы» к фирме ООО «Балаклавамегастрой». 

ГУП требовал истребовать из чужого незаконного владения причалы № 247 и 249. Решение можно оспорить в апелляции. Еще по одному причалу №248 было также возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», пишут Примечания.

Не помогло частной фирме и участие известной правозащитницы Виолетты Волковой, которая прославилась благодаря работе с московскими оппозиционерами. Также она представляла интересы одной из участниц группы Pussy Riot.

Компания ООО «Балаклавамегастрой», связанная с нынешним секретарем «Единой России» в Севастополе, депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, получила причалы еще при Украине во времена мэра Сергея Куницына. Фирма стала зарабатывать на обслуживании яхт, закрыв местным проход к морю. С того времени причалы контролировались отелем «Балаклава-Мрия-Клуб», который взимал деньги с владельцев маломерных судов. Кроме того, частной компании досталось два здания на Таврической набережной.

Еще до аннексии Крыма Россией было множество судебных разбирательств об при истребовании из частной собственности. Результатом одного из них стало истребование в пользу Министерства обороны Украины причала №248. Однако уже после аннексии полуострова «Балаклавамегастрой» оформила право собственности на данные объекты.

В дальнейшем отсудить их смогло Министерство обороны РФ, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении данного имущества. Дело было прекращено и сейчас ГУП «Проект развития Балаклавы» пытается обжаловать это решение о чаловзакрытии дела.

Чтобы определить, в чьей именно собственности находятся оставшиеся два причала, была назначена экспертиза. В одном из многочисленных судебных дел Арбитражный суд обязал «Балаклавумегастрой» выплатить ГУПу почти 3,5 млн рублей за необоснованное обогащение при использовании захваченного причала. Теперь у компании нет и причалов, хотя, скорее всего, она попытается оспорить это решение, пишет издание.



Ще на цю тему:

19:15 20.11.2019
Кримськотатарська автономія: Меджліс закликає внести законопроєкти до ВР
17:51 20.11.2019
Денісова заявила про порушення прав на свободу віросповідання в Криму
17:15 20.11.2019
Епіфаній звернувся до Зеленського через тиск РФ на ПЦУ в окупованому Криму
17:01 20.11.2019
Чубаров ответил Столтенбергу на заявление о том, что НАТО не допустит повторения «крымского сценария»
11:01 20.11.2019
АМПУ вимагатиме від Росії понад 1,24 млрд грн компенсації за втрачене майно в кримських портах
21:20 19.11.2019
ЄС очікує від Росії невтручання у вільне судноплавство в Азовському морі
21:00 19.11.2019
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео
19:07 19.11.2019
НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" у будь-якій з країн Альянсу – Столтенберг
10:45 19.11.2019
"Крымский титан" может отойти России
10:15 19.11.2019
МИД РФ: Москва не ожидает возвращения судна "Норд" после передачи кораблей Киеву
20:45 18.11.2019
Політв'язня Шумкова у СІЗО відвідав консул
17:30 18.11.2019
Денісова передала омбудсмену Туреччини список українських політв'язнів
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд