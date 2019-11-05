Європейський союз за п'ять років, з 2014 року, надав Україні макрофінансування у розмірі 15 млрд євро і має намір продовжувати при реалізації реформ.

Про це заявив сьогодні глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас на відкритому засіданні Кабінету міністрів, пише ZN,UA.

"З 2014 року Європейський Союз мобілізував безпрецедентний пакет підтримки в розмірі 15 мільярдів євро грантових і позикових коштів для підтримки процесу реформ практично в усіх галузях: транспорт, енергетика, безпека харчових продуктів, сільське господарство, антимонопольна сфера, фінансові послуги, митна сфера, охорона навколишнього середовища та навіть повітряний транспорт ", - підкреслив Маасікас.

Він заявив, що більшість українських реформ повинні привести до поліпшення бізнес-клімату, що в свою чергу підсилить впевненість інвесторів. Дипломат додав, що чим більше реформ буде в Україні, тим більшою буде фінансова підтримка від Євросоюзу.

Повідомлялося, що за період з початку конфлікту на Сході України до вересня місяця поточного року Німеччина надала Києву фінансування (як у вигляді кредитів, які підлягають поверненню, так і безповоротної допомоги) загальним розміром майже 1,4 мільярда євро.