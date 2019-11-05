У представництві ЄС заявляють, що мають намір і далі сприяти реформам

13:30 21.11.2019   Украина

Європейський союз за п'ять років, з 2014 року, надав Україні макрофінансування у розмірі 15 млрд євро і має намір продовжувати при реалізації реформ. 

Про це заявив сьогодні глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас на відкритому засіданні Кабінету міністрів, пише ZN,UA.

"З 2014 року Європейський Союз мобілізував безпрецедентний пакет підтримки в розмірі 15 мільярдів євро грантових і позикових коштів для підтримки процесу реформ практично в усіх галузях: транспорт, енергетика, безпека харчових продуктів, сільське господарство, антимонопольна сфера, фінансові послуги, митна сфера, охорона навколишнього середовища та навіть повітряний транспорт ", - підкреслив Маасікас.

Він заявив, що більшість українських реформ повинні привести до поліпшення бізнес-клімату, що в свою чергу підсилить впевненість інвесторів. Дипломат додав, що чим більше реформ буде в Україні, тим більшою буде фінансова підтримка від Євросоюзу.

Повідомлялося, що за період з початку конфлікту на Сході України до вересня місяця поточного року Німеччина надала Києву фінансування (як у вигляді кредитів, які підлягають поверненню, так і безповоротної допомоги) загальним розміром майже 1,4 мільярда євро.



Ще на цю тему:

20:30 20.11.2019
Яценюк після зустрічі з Туском: Ми повинні зробити все, щоб "нормандська зустріч" не стала "новим Мюнхеном" чи "Ялтою"
16:21 20.11.2019
Кабмін оновив план виконання Угоди про асоціацію з ЄС
11:30 20.11.2019
Україна і ЄС провели "вступну" розмову щодо вдосконалення Угоди про асоціацію
11:15 20.11.2019
Франція пропонує змінити правила для вступу в Євросоюз
08:15 19.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив єврокомісара, який відповідатиме за Україну
19:45 14.11.2019
Зеленський обговорив "Північний потік-2" з Туском
13:01 14.11.2019
Варгеї: ЄС захищатиме Україну, ми маємо особливу відповідальність перед нею
10:15 13.11.2019
Євросоюз готовий поглибити співпрацю з Україною з багатьох питань
08:15 13.11.2019
Єврокомісія маютє чіткий мандат на розвиток Східного партнерства
16:15 08.11.2019
ЄС має чіткі правила: Брюссель відреагував на намір Німеччини "захистити" Nord Stream 2
16:01 08.11.2019
Майбутня глава Єврокомісії дала угорському комісару завдання щодо України
11:30 08.11.2019
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 21.11.2019
РФ порушила принципи Ради Європи, дозволивши визнавати людей "іноземними агентами" - Лінкявічюс
19:45 21.11.2019
У Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2"
18:15 21.11.2019
Росатом планирует крупные инвестиции в морские перевозки
16:45 21.11.2019
СМИ: Путин проведет серию совещаний по проблемам ВМФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 21.11.2019
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
20:30 21.11.2019
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
20:15 21.11.2019
АМПУ створила відокремлений підрозділ для непрофільних активів
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд