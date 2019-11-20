Греческая авиакомпания Astra Airlines, находящаяся в затруднительном финансовом положении, с 15 ноября приостановила все полеты.

Перевозчика отключили от системы взаиморасчетов IATA BSP (Billing and Settlement Plan), и он остановил продажу билетов, пишет ЦТС.

"Компания информирует пассажиров о том, что в связи с проведением финансовой реструктуризации она временно приостановила действие сертификата эксплуатанта и отменила все регулярные рейсы на 15 ноября. Не позднее, чем в ближайшие семь дней пассажиры будут уведомлены о способах урегулирования финансовых претензий", - сообщается на сайте Astra Airlines.

Свою деятельность она начала в 2008 году. С 2009 года перевозчик на протяжении нескольких лет сезонно летал в Украину, в частности, выполнял рейсы между Киевом, Харьковом, Львовом и Салониками (где находится база перевозчика), в 2012 году расширив свою географию в Украине за счет Донецка, а в 2013 - Луганска и Днепра.

В 2019 году авиакомпания даже получила разрешение от Управления гражданской авиации Греции на выполнение полетов между Афинами и Киевом, однако это право так и не было реализовано.