Повернуті з російського полону кораблі відремонтують протягом трьох місяців

10:15 21.11.2019   Крым

Повернуті з російського полону кораблі ВМС "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" відремонтують протягом трьох місяців. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Миколаївської області, повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський повідомив, що на кораблях частково відсутнє обладнання та озброєння.

"Те, що ми побачили: справді частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі", – наголосив він.

Президент відвідав базу Військово-морських сил України у м. Очакові. Глава держави оглянув кораблі ВМС "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", які Російська Федерація повернула після захоплення у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки.

"Я дуже радий, що наші військові катери на місці. Як і обіцяли, ми повернули і наших моряків, і катери", – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з екіпажем суден. Президент подякував морякам за готовність продовжувати службу.

Нагадаємо, українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулись з полону в анексованому Росією Криму. На рубці "Бердянська" було видно, як "залатали" пробоїну від влучання російського снаряду.

18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив УНН, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

До цього у МЗС РФ 18 листопада заявили, що Москва передала українській стороні кораблі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в межах обміну між Україною і РФ.



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