В Румунії стартувала початкова конференція з підготовки українсько-американського навчання Sea Breeze-2020.

Про це пресцентр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"18 листопада, у місті Бухарест (Румунія), стартувала початкова конференція з підготовки українсько-американського навчання Sea Breeze-2020, метою якої є загальне планування багатонаціональних навчань у 2020 році. У заході взяли участь представники різних країн-членів і партнерів Північноатлантичного Альянсу", - написали на сторінці ВСУ.

Так, перед учасниками цьогорічної конференції стоїть завдання з планування безпекових операцій у морі, стабілізаційних дій на суходолі, та дій у повітрі в умовах максимально наближених до бойових у відповідності до стандартів НАТО. Адже підготовка багатонаціональних сил щодо проведення операції з безпеки у кризовому регіоні зосереджена на протичовновій, протикатерній, протиповітряній обороні, прибрежних та річних операціях, захисті важливих об’єктів інфраструктури, протимінних діях, а також морських операціях з перехоплення.

Зазначається, що навчання серії Sea Breeze покликані стати одним з важливих інструментів переходу Військово-Морських Сил ЗС України на стандарти НАТО. Конференція дає можливість обмінятися думками та поглядами стосовно запланованого заходу, окреслити конкретні цілі та завдання, які стоятимуть на меті під час навчань, узгодити локації проведення. Окрім того, в ході спільної роботи відбудеться узагальнення складу сил та засобів від Збройних Сил країн-учасниць. Також планується опрацювати проект сценарію та план проведення.

Нагадаємо, 17 жовтня в акваторії Чорного моря військові судна України, США та Румунії провели тренування за стандартами НАТО.