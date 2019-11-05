Повернення кораблів з Росії: стали відомі пошкодження і список відсутнього майна / Фото
|09:15 21.11.2019
|Крым
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ з переліком пошкоджень і відсутнього майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу", які були повернуті Росією.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Анатолія Матіоса у Facebook.
Як повідомив Матіос, 20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували все, що зробила з українськими суднами Росія. За його словами, ця робота є дуже важливою для міжнародних інституцій.
Відповідно до документу, оприлюдненого Матіосом, на всіх кораблях є відсутніми:
зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація,
обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку,
надувний човен з мотором,
блоки апаратури розпізнавання,
вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй,
акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.
На кораблях пошкоджено гідро-пневмоакумулятори стопора валолінії.
На катері "Бердянськ" пробито ходову рубку та гальюн, машинне відділення, пошкоджено лівий двигун, головний розподільчий щит електроенергії розібрано, розбито систему розпізнавання.
На буксирі "Яни Капу" всі прилади у ходовій рубці відкрито та побито, універсальну систему водяного захисту частково розібрано, є відсутніми кабель берегового живлення та інші кабелі, дизель-генератор, розетки та плафони, паливна арматура ГД №1 – частково відсутня, розібрано паливну систему, у машинному відділенні встановлено пластир із розсувним упором, фальшборт частково зруйновано, частина щогли – частково відсутня.
Нагадаємо, українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулись з полону в анексованому Росією Криму.
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