Запустив нацпроект «Демография» за 4 триллиона рублей, призванный остановить естественную убыль населения, правительство России решило резко сократить расходы на мертвые зоны, вымирающие быстрее всего.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая была утверждена всего полгода назад с целями повысить уровень жизни, улучшить жилищные условия и остановить отток населения из сельских районов, была урезана в финансировании в 4 раза.

Такие данные со ссылкой на проект федерального бюджета 2020-22 гг приводят в октябрьском «Мониторинге» экономисты Института Гайдара и РАНХиГС, пишет finanz.ru.

Согласно постановлению правительства, федеральный бюджет должен вылить на программу триллион рублей до 2025 года. В паспорте госпрограммы значатся расходы на 433 млрд рублей на 2020-22 гг.

Но по факту в федеральный бюджет заложили только четверть от анонсированного - 105,1 млрд рублей, указывает главный научный сотрудник лаборатории аграрной политики Института Гайдара Василий Узун.

В 2020 году финансирование будет урезано вдвое, а в 2021-22 гг в пять раз. «Столь резкое сокращение может привести к срыву выполнения мероприятий госпрограммы», - предупреждает Узун.

«Возможно, еще до принятия указанной госпрограммы ее финансирование было под вопросом. В текст добавлено примечание, в соответствии с которым общий объем финансового обеспечения госпрограммы <...>, как и объем ассигнований федерального бюджета будут уточнены после утверждения закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Но проблема в том, что целевые индикаторы и показатели госпрограммы рассчитаны исходя из намеченных объемов финансирования», - констатирует эксперт.

Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%, говорится на сайте правительства.

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных территорий - субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России.

Сельская местность остается зоной настоящего демографического бедствия, постепенно превращаеясь в мертвую зону: каждый девятый субъект РФ с 1989 года потерял более 20% жителей.

Население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалинской - на 31%, Архангельской - на 26%, Псковской - на 24%, Амурской - на 24%, Кировской - на 24%, Ивановской - на 22%, Тверской - на 22%, Тамбовской - на 21%, Костромской - на 20%, Смоленской - на 18%, Владимирской - на 16%, Рязанской - на 16%, Орловской - на 15%, Ярославской - на 14%.