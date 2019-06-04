Севастопольский государственный университет (СевГУ) планирует в начале 2020 года открыть представительство в Сирии.

Об этом сообщил директор Центра морских исследований и технологий СевГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Татарков, передает ТАСС.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, дирекция древностей и музеев министерства культуры Сирии предложила ученым вуза расширить зону подводных археологических исследований и изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. С дирекцией заключен договор о создании постоянно действующей сирийско-российской археологической миссии.

"Основная функция представительства - осуществление набора сирийских студентов, которые будут проходить обучение на базе СевГУ здесь, в Крыму. У нас есть понимание, что дирекция древностей заинтересована в подготовке специалистов по магистерским программам. Сейчас все находится в стадии подбора помещений и персонала. Думаю, что в начале января 2020 года будет торжественно открыто представительство в Тартусе", - сообщил Татарков.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность с сирийской стороной о расширении спектра востребованных не только магистерских, но и программ балакавриата и специалитета.

"Сирийская сторона в них заинтересована. Надеемся, что студенты из Алеппо и Латакии приедут на нашу магистерскую программу по морской археологии", - сказал он.

Завкафедрой СевГУ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский сообщил журналистам, что студенты СевГУ впервые в 2020 году примут участие в подводных археологических раскопках в Сирии.

"Планируем, что в конце следующего, 2020 года студенты магистерской программы по морской археологии СевГУ смогут впервые принять участие в раскопках в Сирии", - сообщил Лебединский. Он не уточнил число студентов, которые будут задействованы в исследованиях.