Сполучені Штати за лідерства президента Дональда Трампа надали народу України величезний обсяг допомоги у сфері безпеки, включаючи постачання оборонних систем та ресурсів, і мають намір продовжувати цю політику.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у середу у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у відповідь на запитання американських журналістів щодо розгляду "української справи" у США, повідомляє Укрінформ.

"Мені немає про що свідчити, адже я був прямо залучений до того, чим була політика США стосовно України. Я працював над цим, і гордий тим, що нам вдалося зробити. Ми принесли величезні результати для народу України, і я сподіваюся, що ми матимемо можливість робити так і надалі. Ми доставили їм оборонні системи, яких вони потребували, ми надали їм необхідні ресурси. Попередня адміністрація відмовлялася це зробити, і я гордий, що за лідерства Президента Трампа здійснювалися ці зусилля стосовно нашої політики по Україні", - наголосив держсекретар США.

За його словами, американська сторона не лише планувала шлях просування вперед, але й виконувала плати та доставляла необхідну Україні допомогу.

"Я фокусуюся зараз на тому, щоб Державний департамент мав вірну політику у цьому сенсі, і забезпечував безпеку від імені народу США. Ми робили це протягом попередніх двох з половиною років, я буду продовжувати робити це кожного дня, і забезпечу, щоб моя команда також була сфокусована на цьому", - додав Помпео.