В Татарстане хотят строить суда на газомоторном топливе / Фото
|11:20 21.11.2019
|Россия
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов провел деловой завтрак с главой Минтранса Евгением Дитрихом в рамках международного форума "Транспорт России".
Об этом сообщает пресс-служба главы региона, пишет sudostroenie.info.
В процессе дискуссии Рустам Нургалиевич заявил о необходимости строительства пассажирского судна проекта "Чайка" ввиду его потенциальной востребованности на речных артериях региона и возможность работы на газомоторном топливе.
Резюмируя, было сказано, что "любой инвестиционный проект без транспортной увязки не реализуем", а постройка судов на Зеленодольском СЗ им А.М. Горького лишь укрепит вектор развития республики.
Пассажирское судно проекта "Чайка": разработчик проекта — Зеленодольское ПКБ.
Длина — ок. 49 м
Осадка — 1,1 м
Пассажировместимость — 240 человек.
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