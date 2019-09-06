Глава республики Татарстан Рустам Минниханов провел деловой завтрак с главой Минтранса Евгением Дитрихом в рамках международного форума "Транспорт России".

Об этом сообщает пресс-служба главы региона, пишет sudostroenie.info.



В процессе дискуссии Рустам Нургалиевич заявил о необходимости строительства пассажирского судна проекта "Чайка" ввиду его потенциальной востребованности на речных артериях региона и возможность работы на газомоторном топливе.



Резюмируя, было сказано, что "любой инвестиционный проект без транспортной увязки не реализуем", а постройка судов на Зеленодольском СЗ им А.М. Горького лишь укрепит вектор развития республики.

Пассажирское судно проекта "Чайка": разработчик проекта — Зеленодольское ПКБ.



Длина — ок. 49 м

Осадка — 1,1 м

Пассажировместимость — 240 человек.





Иллюстрация: Зеленодольское ПКБ