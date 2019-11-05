Адвокат фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рифат Яхін подав позов проти адміністрації СІЗО окупованого Сімферополя через ігнорування медичного огляду його підзахисного Джеміля Гафарова.

Про це пише ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

"Мною подано адміністративний позов про визнання незаконною бездіяльность, пов'язану з ухиленням від проведення медичного огляду мого підзахисного Гафарова. І нерозгляду начальником СІЗО заяви про його проведення", – повідомив Яхін.

За словами адвоката, 19 листопада адміністративний позов зареєструвала канцелярія підконтрольного Росії "Залізничного районного суду" окупованого Сімферополя.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про погіршення здоров'я чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", серед яких і Джеміль Гафаров. За словами Денісової, він знаходиться в преддіалізному стані і потребує термінової госпіталізації.

Джеміль Гафаров один з кримських татар, яких затримали під час масових обшуків і арештів в окупованому Сімферополі 27 березня. Росія звинувачує їх у "тероризмі" і "екстремізмі" за активну проукраїнську і громадянську позицію.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 активістів, майже усі вони (23 людини) вивезені до російських СІЗО й утримуються у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Шахтах. Раім Айвазов утримується в ізоляторі Сімферополя, місцезнаходження Едема Яячікова невідоме – після обшуків й затримань він зник безвісти.

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.