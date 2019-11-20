Введенный в июле запрет на авиаперелеты в Грузию обошелся российским перевозчикам в общей сложности в 3,2 млрд рублей.

Об этом сообщили газете «Ведомости» источники в двух авиакомпаниях, пишет ghall.com.

Последние представили свои расчеты в Минтранс РФ, поскольку летом власти обещали компенсировать потери из бюджета.

Указывается, что больше всего потеряли «Уральские авиалинии» — 1–1,3 млрд руб., по 600–700 млн руб. недосчитались «Аэрофлот» и S7. Кроме того, пострадали «Победа», Red Wings и Smartavia.

В Минтрансе РФ выплачивать компенсацию не спешат, поскольку считают, что невыполнение запланированных рейсов не несет прямых убытков.

Однако в авиакомпаниях указывают, что самолеты, которые должны были летать в Грузию, до августа простаивали, а переориентация на другие направления вынудила снижать цены на билеты.

Источник газеты в одном из авиаперевозчиков предположил, что тема компенсаций будет и дальше обсуждаться в вялотекущем режиме, а потом умрет автоматически, когда Грузию снова откроют.

8 июля 2019 года Россия ввела запрет на прямые полеты в Грузию. Поводом стали протестные акции в Тбилиси, вызванные тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.