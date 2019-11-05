С 22 ноября 2019 года справка от нарколога, которая в том числе нужна для получения водительских прав, будет стоить около пяти тысяч рублей вместо 400 рублей, как было раньше.

Об этом сообщает газета «Судакские вести».

10 сентября 2019 года министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой был подписан приказ № 731н, который вступает в силу с 22 ноября. Именно этот документ обязывает проводить более углублённое обследование водителей и кандидатов в водители у врача-психиатра-нарколога.

Если раньше справку выдавали сразу же после медицинского осмотра, то сейчас необходимы также лабораторные исследования. Первое луче— на выявление психоактивных (наркотических) веществ в моче, второе —ния водите на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (маркер) в крови. Так называемый CDT — тест.

Сам анализ, вернее то, что используется для его проведения (реактивы и оборудование) стоят дорого, отсюда и новая цена комплексного обследования, то есть справки от нарколога, 4900 рублей (последняя цена, утвержденная Минздравом 18 ноября 2019 г. — ред.).

Это значительный рост по сравнению с ценой, установленной ранее. Стоимость справки от врача-нарколога еще недавно составляла 400 рублей.

Такую цену придется заплатить всем без исключения: тем, кто получает водительские права впервые, меняет их или восстанавливает, а также гражданам, получающим разрешение на владение и ношение оружия, людям, чья профессиональная деятельность связана с повышенным риском (летчики, врачи, работающие с наркотическими препаратами, работники атомной отрасли и т. д.).

Изначально усиленный лабораторный контроль предполагался только для водителей-новичков и нарушителей, которые были лишены водительских прав из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Однако в окончательной редакции Минздрава РФ обязали всех.



Новые правила касаются жителей всех регионов России, в том числе и оккупированного Россией Крыма.