Численность крымчан, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение октября увеличилась на 8,1% по сравнению с сентябрем и составила 4 334 человека.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Крымстата.

В сообщении Крымстата говорится, что уровень зарегистрированной безработицы в целом по оккупированному Крыму в октябре по сравнению с сентябрем увеличился на 0,1 п.п. и составил 0,5% от численности рабочей силы. Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября снизилась на 7,9% по сравнению с сентябрем и составила 15 402 человека, из них по рабочим профессиям – 8 572 человека.