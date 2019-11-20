В Крыму увеличилось количество зарегистрированных безработных
|10:00 21.11.2019
|Крым
Численность крымчан, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение октября увеличилась на 8,1% по сравнению с сентябрем и составила 4 334 человека.
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Крымстата.
В сообщении Крымстата говорится, что уровень зарегистрированной безработицы в целом по оккупированному Крыму в октябре по сравнению с сентябрем увеличился на 0,1 п.п. и составил 0,5% от численности рабочей силы. Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября снизилась на 7,9% по сравнению с сентябрем и составила 15 402 человека, из них по рабочим профессиям – 8 572 человека.
Ще на цю тему:
08:45 21.11.2019
Крымский коньячный завод "Бахчисарай" признан банкротом
Крымский коньячный завод "Бахчисарай" признан банкротом
16:01 20.11.2019
Оккупанты отжимают «Крымский титан» у Фирташа за долги
Оккупанты отжимают «Крымский титан» у Фирташа за долги
08:30 20.11.2019
Минимум 94 судьи из РФ работают в крымских "судах"
Минимум 94 судьи из РФ работают в крымских "судах"
08:15 20.11.2019
У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ
У Зеленського відреагували на рішення "суду" в Криму знести храм ПЦУ
08:01 20.11.2019
Окупаційний «суд» Криму зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії
Окупаційний «суд» Криму зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії
14:30 19.11.2019
Севастополь останется без очистных сооружений - нет подрядчика
Севастополь останется без очистных сооружений - нет подрядчика
12:00 19.11.2019
Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній
Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній
19:01 18.11.2019
Росія порушила повітряний простір України на 13 млрд грн
Росія порушила повітряний простір України на 13 млрд грн
18:01 18.11.2019
В Азовском море критическая ситуация - вылов рыбы сократился на 49%
В Азовском море критическая ситуация - вылов рыбы сократился на 49%
17:01 18.11.2019
Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували в Сімферополь
Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували в Сімферополь