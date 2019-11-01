В России две трети гособоронзаказа пустят на закупку новых вооружений
|09:45 21.11.2019
|Россия
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил направить на приобретение новых вооружений две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ.
По его словам, к 2021 году части постоянной готовности должны оснащаться современным вооружением и военной техникой на 70%, пишет издание Военное.РФ.
"Для того чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения", – цитирует ТАСС выступление Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны в среду, 20 ноября.
Сейчас формируется гособоронзаказ на 2020 год, причем ряд контрактов заключены заблаговременно. Предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии.
"Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооружения", – добавил министр.
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