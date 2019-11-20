В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
|09:30 21.11.2019
|Турция
Создаваемый совместно Украиной и Турцией ударный беспилотник Akıncı прошел первые наземные испытания.
Во время испытаний беспилотниксовершал небольшие пробежки по взлетно-посадочной полосе, пишет ghall.com.
Согласно опубликованным данным, разработанный Турцией беспилотник Akıncı с установленными украинскими двигателями АИ-450 приступил к наземным испытаниям на аэродроме под управлением технического персонала командного центра.
Как сообщил украинский милитарный портал, украинские силовые установки на беспилотник установили в конце августа 2019 года после подписания соглашения о создании украино-турецкого совместного предприятия, в которое вошли “Укрспецэкспорт” и предприятие Baykar Defence.
Ранее на БПЛА планировали установку турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI), однако затем проект откорректировали под украинские силовые установки.
В сентябре 2019-го года Украина отправила в Турцию вторую партию двигателей в количестве двух единиц для этих БПЛА. Akıncı относится к новому классу “тяжелых” беспилотников.
Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров, на них установлены два двигателя украинского производства АИ-450. Высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете – сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа. Среди вооружения – управляемые ракеты, разнообразные обычные и высокоточные бомбы.
Фото с сайта ghall.com.
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